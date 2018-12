EXPULSEES D’UNE HABITATION LOUEE DANS LES ANNEES 70 : Six familles en pleine rue à Mostaganem !

Six familles, composées d’une vingtaine de personnes, avaient loué dans les années 70 cette habitation sise à la rue Hamidi Bendehiba, qui dépendait à l’époque du patrimoine des affaires religieuses (biens wakfs) pour un loyer mensuel de 4000 dinars. Malheureusement, ce bien immobilier a fini par être cédé à un particulier, qui ne tarda point à introduire en 2001, une action en justice pour les expulser. En 2016, la justice rend son verdict dans cette énième affaire de conflit de biens immobiliers par la décision d’expulsion de ces malheureuses familles, qui ont été sommées de quitter le lieu, et qui occupent la rue depuis presque une semaine en ne sachant pas où aller et à qui se plaindre ….. Aujourd’hui, les ex-locataires se posent tant de questions sur ce drame qui les frappe de plein fouet, et dont la plus pertinente porte sur l’habitation qu’elle a loué pendant des années, devenue le bien de ce particulier, malgré sa dépendance des biens ‘’wakfs’’ de la direction des affaires religieuses et comment a pu t-il se la faire céder ! Face à cette déplorable situation sociale si triste, les membres de ces familles interpellent le wali pour se pencher sur leur cas si difficile à endurer en cet hiver qui s’annonce si froid