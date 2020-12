EXPOSEES A LA DEGRADATION : Des toilettes publiques inexploitées à Tissemsilt

Tout un chacun a remarqué que l’urbanisme de la ville de Tissemsilt ne s’articule sur aucune notion technique, des cités dortoirs, absence d’harmonie dans les constructions, plus d’espaces communs (parking, aires de jeux et terrains de proximité) et bien d’autres commodités qui font défaut dans l’architecture de la ville. Le problème du jour est relatif à l’absence des sanitaires publiques, tout comme les espaces de jeux et de divertissement, d’ailleurs, ces lieux sont devenus très rares au point de ne trouver qu’un seul endroit au niveau de toute la ville de Tissemsilt où on peut trouver ces toilettes publiques qui d’ailleurs n’ont jamais fonctionné et n’ont jamais été ouvertes au public. Le citoyen s’est dit étonné par cette situation qui dit beaucoup sur la gestion locale. D’abord qui a ordonné la construction de ces vespasiennes dans cet endroit se trouvant à la sortie est de la ville en allant vers Bougara ? Alors que les toilettes publiques sont sensées êtres construites au centre-ville ou au niveau des axes où il y a un flux quotidien de gens, pourquoi on réserve une enveloppe financière pour sa construction et on tarde à l’exploiter ? Sachant aussi qu’il n’existe à présent plus le moindre urinoir au niveau de tout le territoire de la wilaya de Tissemsilt notamment au chef-lieu de la wilaya, une réalité amère qui ne fait malheureusement que noircir et ternir l’image de notre chère ville. En effet, devant les restrictions dictées par la lute contre le Coronavirus et l’indisponibilité de la quasi totalité des toilettes au niveau des cafés, restaurants et même des cabinets médicaux des privés, l’exploitation de ce lieu aujourd’hui en dégradation pourra garantir au moins un travail à une famille. Ainsi, Tissemsilt se retrouve, par la force de l’inertie contrainte de bercer une médiocrité dont tout un chacun se déresponsabilise. Enfin, il est utile de rappeler aux responsables que le développement de la ville commence par son urbanisme et ce dernier s’articule sur les détails dans la construction dont la nécessité des toilettes publiques dans l’espace public.