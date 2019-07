EXPORTATION DE PRODUITS SUBVENTIONNES VIA LES FRONTIERES SUD : La Direction Générale des Douanes réagit et dément

La Direction Générale des Douanes (DGD) a réagi, lundi, à l’information rapportée par le journal Liberté, selon laquelle des exportations via les frontières Sud du pays de produits alimentaires de large consommation et subventionnés par l’Etat ont été autorisées par le premier ministre Noureddine Bedoui. Dans un communiqué rendu public, la DGD a assuré que « le gouvernement actuel n’a délivré aucune autorisation d’exportation de produits alimentaires de large consommation via les postes frontaliers du sud du pays ». Le journal Liberté a relayé une correspondance officielle de la commission de la défense nationale du Conseil de la nation cosignée par cinq sénateurs du Sud et du Grand-Sud et le vice-président de la dite commission, Belouafi Elkaïm, qui ont accusé le premier ministre Noureddine Bedoui d’avoir autorisé l’exportation des produits subventionnés par l’État via les frontières sud du pays. Les Sénateurs ont demandé au chef d’état-major de l’armée d’intervenir pour mettre un terme à ce qu’ils qualifient de « contrebande » réglementée constituant un véritable danger pour l’économie et la stabilité du pays. Selon la même source, les signataires du document ont exigé « l’arrêt immédiat de l’exportation, qu’elle soit autorisée ou pas et peu importe le pays de destination, de produits alimentaires de large consommation qui sont subventionnés par l’État à travers les centres frontières des communes de Bordj Badji Mokhtar et de Timiaouine, dans la wilaya d’Adrar, ainsi que ceux de Tine Zaouatine et d’In Guezzam, dans la wilaya de Tamanrasset ».