EXPLOSION DU TRAIN DE LA RAFFINERIE ‘’GNL1’’ DE BETHIOUA : Le PDG de la Sonatrach ordonne une enquête

Le président directeur général, M.Hachichi Rachid s'est rendu hier matin sur les lieux du sinistre pour s'enquérir de visu sur l'état des équipements, a déclaré à la presse que l'explosion a soufflé un seul train 400 parmi les six unités et que la centrale électrique n'a pas été touchée fort heureusement, et que les raison de l'explosion n'étaient pas encore connues ni de sa nature. L'explosion a soufflé un seul train 400 et les cinq autres trains qui ne sont pas touchés, fonctionnent le plus normalement, a précisé le président directeur général de la Sonatrach, qui a déclaré qu'une enquête par des experts sera diligentée pour déterminer les causes exactes de l'explosion. L'explosion s'est produite le lundi soir aux environs de 22h00 et que seul, le train 400 à été endommagé. Le complexe du GNL 1 s'étend sur une superficie de 120 hectares, avec une production annuelle de 09 milliards de mètres cubes de gaz liquéfiés. Notons que l’explosion ayant eu lieu le lundi au niveau du complexe gazier d’Arzew (Oran) n’a pas eu d’impact sur la production de gaz algérien, a annoncé la compagnie pétrolière nationale Sonatrach dans un communiqué cité par l’agence S&P Global le mardi dernier. L’incendie qui s’est déclenché vers 22h ce lundi est désormais sous contrôle, précise Sonatrach, qui indique en outre que 12 personnes ont été blessées par l'incendie, dont un gravement atteint, évacué en toute urgence vers l’étranger. « L’incident n’aura pas d’impact sur la capacité de production du complexe GL1Z ‘’, lieu des unités de production où l’incendie a démarré, affirme la compagnie nationale. Par ailleurs, M Rachid Hachichi qui s'est rendu à l'hôpital du CHU du 1er novembre de l'USTO pour s'enquérir de l'état de santé des agents blessés a affirmé qu'ils bénéficieront d’une meilleure prise en charge durant leur séjour hospitalier.