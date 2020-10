EXPLOSION DE GAZ A EL-BAYADH : 5 morts et 16 blessés, dernier bilan

L’explosion causée par une fuite de gaz survenue samedi après-midi à El Bayadh a fait cinq morts et 16 blessés, selon le dernier bilan des services de wilaya de la protection civile. L'accident tragique causé par une fuite de gaz à hai "Etrig Rogassa", au chef-lieu de wilaya d’El Bayadh, a fait cinq morts dont les corps ont été déposés à la morgue de l’établissement public hospitalier Mohamed Boudiaf d’El Bayadh et 16 blessés transférés aux urgences médicales de cet hôpital. Dans un premier bilan les autorités locales ont fait état de quatre morts et dix blessés dans l'explosion de gaz et la destruction d'une maison. Suite à l'accident tragique, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté les condoléances "les plus sincères et les plus attristées aux familles des victimes, priant Allah le Tout-Puissant d’accorder à leurs âmes Sa Sainte Miséricorde et aux blessés prompt rétablissement", lit-on dans le message communiqué par la présidence de la République. Le Président de la République a dépêché, suite à cet accident et "en toute urgence", les ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et de l'Energie à l’effet de "s'enquérir des incidences de cet accident tragique et de prendre toutes les mesures indispensables à la prise en charge des sinistrés." Le président de la République a également ordonné au ministre de l’Intérieur, "l’ouverture d’une enquête approfondie pour déterminer les tenants et aboutissants de l'incident et définir les responsabilités", a-t-on indiqué de même source.