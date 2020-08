EXPLOSION DE BEYROUTH : Le président du Conseil constitutionnel exprime sa solidarité

Le président du Conseil constitutionnel (CC) algérien, Kamel Fenniche a exprimé sa "solidarité absolue" avec le peuple libanais qui traverse "un moment dur de son histoire" suite à la double explosion au port de Beyrouth, a indiqué dimanche un communiqué du CC. "Le président du Conseil constitutionnel algérien, a adressé un message de condoléances, en son nom et aux noms des membres du Conseil Constitutionnel, à son homologue libanais Tannous Mechleb, et à travers lui aux familles des victimes de l'explosion survenue mardi le 4 août 2020 au port de Beyrouth", a précisé la même source. M.Kamel Fenniche a exprimé "sa solidarité absolue" avec le peuple libanais qui traverse "un moment dur" de son histoire suite à cet "évènement tragique, priant Dieu de couvrir les victimes de sa miséricorde et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés". Le président du CC a également exprimé "sa conviction et sa foi en la volonté du peuple libanais de surmonter cette tragédie et de reconstruire la ville de Beyrouth et de lui redonner son calme et sa splendeur".