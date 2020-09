EXPLOSION DE BEYROUTH : L’Algérie envoie une aide en matériaux de construction

L’Algérie a envoyé ce lundi 31 août, une importante aide en matériaux de construction pour le Liban dans le cadre d’une opération de solidarité avec ce pays suite à l’explosion survenue au port de Beyrouth. Un navire chargé de 7.000 tonnes de matériaux de construction a pris le départ lundi depuis le port de Djen Djen (Jijel) pour le Liban, en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou, le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham et de l’ambassadeur du Liban à Alger, Mohamed Hassan. Selon le ministre de l’Industrie Ferhat Aït Ali Braham, ces matériaux de construction (6.000 tonnes de ciment et 1.000 tonnes de plâtre) proviennent de plusieurs groupements industriels publics et privés Il a en outre indiqué que « d’autres aides de différents matériaux de construction seront acheminées dans les prochains jours vers le Liban ».