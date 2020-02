EXPLOSION DANS UNE HABITATION : 19 blessés dont 7 enfants à Oum El Bouaghi

Dix-neuf (19) personnes ont été blessées dans la ville de Ain Beida (wilaya de Oum El Bouaghi), dont 7 enfants, dans l’explosion qui s’est produite dans un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de la cité des 70 logements (route de Khenchela), ont indiqué mercredi les services de la direction locale de la protection civile. La même source a précisé, à ce propos, que les éléments de l'unité secondaire de la protection civile de Ain Beida appuyés par ceux de l'unité principale et des unités secondaires des communes de Berriche et F’kirina sont intervenus suite à une explosion dans un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble et dont le souffle de la déflagration a affecté les appartements adjacents, faisant 19 blessés âgés entre 18 mois et 70 ans. Les victimes ont été transférées par les éléments de la protection civile à l'hôpital Zerdani Salah de la ville de Ain Beida, a-t-on ajouté. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents pour déterminer les causes exactes de cette explosion.