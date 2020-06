EXPLOSION D'UNE BOMBE DE CONFECTION ARTISANALE : Décès de deux militaires à Médéa

Deux militaires ont trouvé la mort lors d’une opération de fouille et de ratissage, menée par des détachements de l’ANP dans la wilaya de Médéa, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. « Lors d’une opération de fouille et de ratissage menée par des détachements de l’Armée nationale populaire dans la localité d’Oued El Takouk, commune de Ain Dalia, wilaya de Médéa en 1ère Région Militaire, et suite à l’explosion d’une bombe de confection artisanale, deux (02) militaires sont tombés en martyr hier soir 27 juin 2020 », lit-on dans le communiqué. Il s’agit, selon la même source du Capitaine Bensmaïl Fateh et du Caporal-Chef Khaldi Zakaria. « Suite à cet acte abject, les détachements de l’Armée Nationale Populaire ont renforcé les mesures sécuritaires nécessaires, en poursuivant les opérations de fouille et de ratissage de cette zone », conclut le communiqué du MDN.