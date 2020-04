EXPLORATION ET DEVELOPPEMENT D’HYDROCARBURES : SONATRACH signe deux mémorandums d’entente

La compagnie nationale Sonatrach a annoncé de jeudi via un communiqué, avoir signé deux mémorandums d’entente avec deux sociétés ; russe (Zarubezhneft ), turque (Turkiye Petrolleri Anonim Ortakliôi (TPAO). En effet, ces deux accords « permettront d’engager des discussions conjointes sur les opportunités concernant l’exploration, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures en Algérie notamment à la suite de la promulgation de la nouvelle loi algérienne sur les Hydrocarbures », a souligné la compagnie. En outre, la signature de ces deux mémorandums d’entente « confirme le dynamisme retrouvé du domaine minier algérien, dans le cadre des nouvelles dispositions attractives introduites par la loi sur les activités hydrocarbures », s’est réjouie Sonatrach dans son communiqué. Par ailleurs, ces accords permettront, notamment, « la relance de l’activité Exploration en partenariat et un juste partage des risques dans cette activité capitalistique », a-t-elle soutenu.