EXPLORATION DE L’OR AU SUD ALGERIEN : 57 coopératives de jeunes autorisées

En effet, intervenant sur les ondes de le chaine une de la Radio nationale, le ministre a souligné que 57 coopératives de jeunes on été autorisées, sur un total de 170 demandes formulées auprès de son département. Selon lui, ces coopératives pourront entamer leur travail d’exploration et d’exploitation de l’or dans les jours à venir, précisant que les qualifications en la matière on été mises en place dans les centres de formation au profit de ces jeunes. Le premier responsable de secteur a tenu à préciser que son département ministériel a reçu 170 demandes pour la création de coopératives de jeunes pour l’exploitation aurifère, et ce après l’annonce du gouvernement concernant l’ouverture de cette activité. Début août dernier, le ministre les mines Mohamed Arkab avait indiqué que l’agence nationale des activités minières (ANAM) a préparé des cahiers des charges, et les appels d’offres qui vont permettre rapidement de produire plus de 12 substances minérales en Algérie au profit de l’industrie nationale. Par ailleurs, le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a confirmé que la première opération d’exploitation artisanale de l’or sera prochainement lancée avec 178 périmètres d’exploitation qui ont été identifiées à Tamanrasset et à l’Élysée. Les projets d’exploitation des mines de fer, phosphate, zinc et plomb seront lancés en mars 2021 au plus tard. M.Mohamed Arkab a expliqué que « le premier processus d’exploitation artisanale de l’or concerne la première phase. Ce dernier est entrepris par 178 micro-entreprises créées à cet effet ». Indiquant : « Cela sera accompagné d’un processus de qualification des jeunes activant dans ce domaine ». Dans le même contexte, M.Arkab a affirmé que la deuxième phase comprendra les wilayas de Tindouf et d’Adrar et d’autres périmètres qui seront aménagées pour les jeunes de Tamanrasset à une autre étape ». Il poursuivra : « Le ministère a établi un cahier strict de conditions pour le processus d’exploitation qui prend en compte la préservation de l’environnement et la santé humaine ». D’autres parts, le ministre a considéré la production algérienne comme étant faible. « Notre production n’a pas dépassé 58 kg cette année, à un moment où le stock dépasse 124 tonnes ». Révélant que « notre objectif pour 2021 est d’atteindre 240 kg, sachant que l’objectif à moyen terme est de produire 500 kg dans les horizons de 2023. Notre plus grand but reste l’exploitation industrielle de l’or, qui se trouve en grande quantité à une profondeur de 400 mètres sous terre, ce qui nécessite des capacités techniques avancées pour l’extraire ».