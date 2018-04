EXPLOITES A DES FINS DE MENDICITE : 14.000 migrants sauvés par l’Algérie

S’exprimant sur ce sujet , M. Hacène Kacimi, le directeur d'études chargé de la migration au ministère de l'Intérieur, a déclaré ,lors d'une conférence de presse, en date du jeudi 26 Avril 2018 à Alger que l’Algérie a sauvé 14.000 femmes et enfants des mains de cette bande de criminels du Niger qui commençait à s'organiser sur le territoire national pour exploiter cette frange fragile dans la mendicité. Il a souligné encore que cette bande, qui activait depuis trois années en Algérie, faisait dans la traite des femmes et des enfants pour les utiliser dans la mendicité. M. Kacimi a assuré que le gouvernement a pris des mesures "salutaires" pour faire face à la migration clandestine, soulignant que le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont inscrit ce dossier comme une "priorité nationale" et "nous y veillons pour que l'intégrité et la sécurité de notre pays ne soient pas menacées par n'importe quelle situation qui peut se poser et à tout moment". Pour la gestion de ce dossier, le gouvernement accordait "une grande importance" au volet humanitaire et l'Etat est "profondément moral" dans la prise en charge de cette question, a-t-il souligné, réfutant les accusations que certaines parties et organisations internationales veulent coller à l'Algérie dans le traitement de ce dossier.