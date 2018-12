EXPLOITE DE MANIERE SCANDALEUSE EN FRANCE : Le médecin algérien payé ‘’à moitié prix’’

En effet, ce rapport souligne que le nombre de médecins algériens exerçant en France est en première ligne comparé à ceux venant de l’extérieur de l’Union européenne, soit environ 4405 médecins en 2017. Selon le rapport de l’Assemblée nationale française (Parlement) daté du 12 décembre 2018, un médecin Algérien exerçant dans les hôpitaux Français et possédant un diplôme universitaire Algérien perçoit un salaire moindre par rapport au salaire perçu par des médecins Européens en 2017. Les Algériens sont la première nationalité des médecins étrangers exerçant dans le pays. Selon le rapport, le nombre de médecins Algériens exerçant en France dépasse même le nombre de médecins de l’Union européenne, à l’instar des Roumains, qui comptaient fin 2017 environ 4 250 médecins. Les médecins Algériens comptent parmi les principaux praticiens Français titulaires de diplômes universitaires délivrés par des pays extérieurs à l’Union européenne: le nombre de médecins en France a augmenté de 60% en 2017 par rapport à il y a 10 ans, pour atteindre 4405 médecins. Le rapport parlementaire Français indique que sur plus de 22 000 médecins exerçant en France et nés à l’étranger, les médecins Algériens représentent à eux seuls un quart de ce nombre soit 4405 médecins.