EXPLOITATION ILLEGALE DES PLAGES : Des commissions de sécurité sur le littoral

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M.Noureddine Bedoui, a appelé le samedi 09 Juin 2018 à Alger les walis au renforcement du rôle des commissions de sécurité au niveau des wilayas côtières pour faire face à l'exploitation illégale des plages. ‘’Nous exhortons les walis à consolider le rôle des commissions de sécurité dans les wilayas côtières pour faire face aux squatteurs de plages et mettre un terme à tout dépassement en vue de protéger les droits et acquis des estivants et préserver ces espaces qui sont, par la force de la loi, la propriété des citoyens" a déclaré M. Bedoui à l'ouverture de la rencontre nationale consacrée aux préparatifs de la saison estivale, organisée au siège de son département ministériel. Il a rappelé que la politique touristique de l'Algérie reposait sur la "garantie de l'accès libre et gratuit aux plages et la liberté totale pour l'estivant d'utiliser ses propres équipements de plage ou de les louer au niveau de ces espaces".