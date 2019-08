EXPLOITATION ILLEGALE DES PLAGES A ALGER : Saisie de près de 1900 tables, 499 chaises et 855 parasols

Près de 1900 tables et 855 parasols ont été saisis au niveau des plages de la capitale dans le cadre d’affaires liées à l’exploitation illégale des plages, des parkings et des camps d’été, a indiqué, ce lundi, la Chargée de la communication du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Alger, le Capitaine Ounis Souad, citée par l’agence officielle. Dans le cadre du plan de sécurisation de la saison estivale 2019, les brigades du groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Alger ont inspecté 32 plages relevant de leur territoire de compétence, dont 2 non autorisées à la baignade, à travers les différentes communes d’Alger, a déclaré à l’APS, le capitaine Ounis Souad, soulignant que l’opération s’est soldée par la saisie de 1853 tables, 855 parasols et 499 chaises. Dans le cadre du traitement de 14 affaires liées à l’exploitation illégale des parkings, les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Alger ont établi des PV et arrêté des individus qui ont été présentés devant les juridictions compétentes. Pour rappel, ces opérations qui s’inscrivent dans le cadre des activités préventives visant à assurer la sécurité des estivants, à garantir la gratuité des plages et à lutter contre l’exploitation illégale des parkings, se poursuivent sur le terrain jusqu’à la fin de la saison estivale.