EXPLICATION DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION : Belhimer appelle les médias publics à s’impliquer

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, le professeur Ammar Belhimer a mis l'accent samedi lors d'une réunion avec les directeurs de journaux publics sur l'importance d'assurer une large explication des six principaux axes du projet de révision de la Constitution devant être soumis au référendum le 1er novembre prochain, indique un communiqué du ministère. Dans le cadre de la poursuite des préparatifs relatifs au référendum prévu le 1er novembre prochain, le ministre de la Communication, Porte parole du Gouvernement, Ammar Belhimer a présidé une séance de travail avec les directeurs de journaux publics, précise la même source, soulignant qu'il s'agit de la troisième rencontre du genre après la série de rencontres de consultation et de coordination avec les différents responsables et représentants de médias publics et privés. Le ministre a insisté lors de cette rencontre sur l'impératif d'assurer "une large explication des six principaux axes du projet de révision de la Constitution", relevant l'importance d'une coordination totale entre les institutions concernées, notamment l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) et l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV)".