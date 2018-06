EXCLU DE LA LISTE DU FONAL A TIARET : Un quadragénaire s’en prend à l’adjoint au maire de Rahouia

Une personne âgée de 40 ans a été reçue, ce dimanche, par l’adjoint au maire de Rahouia, lequel lui a donné des explications concernant son exclusion de la liste des bénéficiaires de l’habitat rural. Pour s’argumenter, l’adjoint au maire a déclaré à cette personne que la direction du cadastre et pour des raisons techniques a refusé l’assiette sur laquelle ce plaignant a voulu ériger un habitat rural, cependant cette réponse n a pas été du goût de ce contestataire qui est resté en dehors du siège et attendait la sortie de l’adjoint au maire qui devait rejoindre le chef-lieu de wilaya pour une mission administrative et juste à la sortie, le quadragénaire a surpris l’adjoint au maire par une attaque surprenante, l’attrapant avec ses deux mains au niveau du cou voulant le pendre et le pire a été évité suite à l’intervention de citoyens qui l’ont difficilement secouru et sans attendre et après avoir repris ses forces, l’adjoint au maire s’est dirigé vers le siège de la sûreté de daïra Rahouia et a déposé une plainte. L’enquête est en cours. Pour rappel, l’élu en question a été désigné pour la gestion du dossier de l’habitat rural de la commune.