EXAMENS DU BEM A MOSTAGANEM : Bouguirat enregistre un faible taux de participation

La wilaya de Mostaganem a enregistré 12.800 candidats aux examens à travers 46 centres des 32 communes. Dans ce contexte, curieusement dans certains de ces centres relevant de la daïra de Bouguirat, le taux de participation très en de çà de ce qui est attendu, a-t-on appris. En effet, la même source d’information à précisé par ailleurs qu’au niveau du collège d’enseignement moyen « Mohamed Gharbi », dans la commune même de Bouguirat, il n’a été enregistré que 30 candidats sur les 294 listés, soit les 10,20 %. Et toujours dans cette commune de Bouguirat mais cette fois, c’est au niveau du centre d’examen du Collège « Ahmed Zabana » où seuls 48 candidats se sont présentés, sur les 364 candidats enregistrés c’est-à-dire, que 13,18 % des inscrits. Evidemment, cette singularité quelque peu surprenante ayant distingué la commune du chef-lieu de Bouguirat, soulève des questionnements et que probablement les explications objectives seraient connues ultérieurement par les responsables du secteur de l’Education et des responsables des autorités locales de cette importante daïra de la wilaya de Mostaganem.