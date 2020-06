EXAMENS DE PROMOTION : Ouadjaout visite les centres de correction à Alger

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a effectué, jeudi à Alger, une visite d’inspection aux deux centres de correction des examens professionnels de promotion aux grades de professeur principal et professeur formateur dans les trois paliers d’enseignement au titre de l’année scolaire 2019-2020. Différée conformément aux mesures de prévention de la Covid-19, la correction de ces examens qui se sont déroulés le 14 mars passé, s’effectue à Alger au niveau du lycée Hassiba Ben Bouali et celui des Mathématiques à Kouba. Cette opération qui a débuté mardi à travers 6 centres de correction au niveau national, concerne 18.791 candidats au poste de professeur principal et 993 autres au poste de professeur formateur, soit un total de 19.784 au niveau national. Au lycée de Hassiba Ben Bouali, M. Ouadjaout a insisté sur le strict respect des gestes barrières pour éviter toute contamination des correcteurs et encadreurs, relevant par la même les bonnes conditions dans lesquelles se déroule la correction, dont les résultats seront proclamés prochainement. Les responsables du secteur de l’Education œuvrent sans cesse à l’amélioration du niveau de l’éducation et de l’enseignement à travers le perfectionnement du niveau aussi bien du professeur que de l’élève, a précisé le ministre, qui a souhaité que les résultats de cette entreprise "soient bientôt palpables au service l’intérêt général". Lors d’un échange avec les correcteurs des copies de candidats de 17 wilayas en dehors d’Alger, au lycée des Mathématiques à Kouba, le ministre a déclaré avoir perçu sur le terrain "une disponibilité et une mobilisation de tous en vue de mener à bien cette opération, et ce, à travers le respect des consignes sanitaire dictées par les circonstances que vit le pays. " Sur un autre registre, le ministre a expliqué que les mesures exceptionnelles concernant le déroulement des examens du BEM (nombre restreint) et du BAC visent toutes l’intérêt de l’élève.