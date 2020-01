EXAMENS DE PROMOTION AUX GRADES D’ENSEIGNANT : Les résultats annoncés

Les résultats des examens professionnels pour l’accès aux grades d’enseignant principal et enseignant formateur ont été annoncés lundi, indique un communiqué du ministère de l’Education nationale. Selon la même source, ces résultats qui concernent les trois cycles (primaire, moyen et secondaire) ont été également affichés en même temps au niveau des directions de l’Education à travers le territoire national. Pour rappel, plus de 62.000 enseignants des trois cycles confondus (primaire, moyen, secondaire), avaient passé, le 31 décembre dernier, les examens professionnels de promotion aux grades d’enseignant principal et enseignant formateur, au titre de l’exercice 2019. Ces examens interviennent dans le cadre de la prise en charge de la promotion des enseignants des trois paliers de l’enseignement, 45 000 postes ayant été consacrés au titre de l’année 2019. A ce propos, le ministère avait indiqué que les examens professionnels de promotion aux grades d’enseignant formateur et enseignant principal (session 2019) concernent 42.677 enseignants qui seront promus, à la faveur d’un examen professionnel ou par voie d’inscription aux listes de qualification conformément au règlement en vigueur.