EXAMENS DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE : 62.714 policiers pour la sécurité des lieux d’examen

62.714 policiers seront mobilisés pour assurer le bon déroulement des examens de fin d’année 2017/2018 pour les trois cycles scolaires», a annoncé, le lundi dernier, le contrôleur de police, M. Aissa Naili, directeur de la sécurité publique lors d’une conférence de presse tenue au siège de la Direction de la sécurité Publique (DSP). Concernant ce dispositif de sécurité spécial examen de fin d’année, le responsable a fait savoir que sur les 62.714 policiers mobilisés à cette occasion, 31.000 parmi eux veilleront sur le bon déroulement des examens de fin de cycle primaire et seront répartis à travers 7.371 centres d’examens sur un ensemble de 13.000 centres ouverts sur l’ensemble du territoire national. Il a, a ce sujet, rappelé que la DGSN a mobilisé "tous les moyens humains et matériels pour assurer le succès de cette opération par le déploiement d'équipes de sûreté mobile et piétonne au niveau des points connaissant un trafic routier intense notamment lors des heures de pointe du matin.