EXAMENS DE FIN D’ANNEE : Les dates du BEM et du BAC fixées

Le ministère de l’Education a rendu public lundi un communiqué relatif aux dates officielles des examens de fin d’année scolaire 2019/2020 qui sont successivement fixés pour les deux premières semaines du mois de septembre. Selon ce calendrier, les épreuves du BEM se dérouleront du 07 au 09 septembre, alors que le BAC se tiendra sur cinq jours, du 13 au 17 septembre prochain. Pour rappel, la décision de repousser ces deux examens importants au mois de septembre était prise le mois d’avril en Conseil des ministres, en raison de la pandémie du Coronavirus. Quant à l’examen de cycle primaire, décision était prise, lors de ce même conseil des ministres, de le supprimer purement et simplement et de le remplacer par les notes du contrôle continu du premier et deuxième trimestre 2019 pour le passage à la première année moyennes. En fixant pour de bon les dates des deux examens de fin de cycle moyen et secondaire, on comprend par déduction que le ministère de l’Education a définitivement rejeté la proposition des organisations des parents d’élèves et des syndicats de supprimer les épreuves du BEM.