EXAMENS DE FIN D'ANNEE : Début des inscriptions à partir du 22 octobre

Les inscriptions des candidats aux examens nationaux de l'année scolaire 2019-2020 débuteront le 22 octobre courant sur la plateforme numérique, mise à la disposition des établissements d'enseignement, a indiqué, ce samedi, le ministère de l'Education nationale dans un communiqué. Les inscriptions des candidats scolarisés aux épreuves de 5e année, de BEM et de Baccalauréat s'étaleront du 22 octobre au 10 novembre, a précisé la même source. A noter que cette opération s'effectue désormais au niveau des établissements d'éducation via la plateforme numérique du secteur, selon le communiqué, indiquant qu'il incombe aux "chefs d'établissements d'effectuer les inscriptions de leurs élèves". Quant aux inscriptions des candidats libres aux examens de BEM et de Baccalauréat session 2020, elles s'étaleront, précise la même source, du 22 octobre au 21 novembre sur les deux sites de l'Office national des examens et concours (ONEC): http://bem.onec.dz et http://bac.onec.dz.