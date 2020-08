EXAMENS DE FIN D’ANNEE A MOSTAGANEM : 132 médecins, 252 infirmières et 81 psychologues mobilisés

Les services de santé de la wilaya de Mostaganem ont mobilisé une équipe médicale pour mettre en œuvre le protocole de prévention et de santé lors des examens du BEM et BAC prévus le mois prochain. En ce sens, il a été mobilisé 132 médecins généralistes, 252 infirmières et 81 psychologues, ainsi que des techniciens a-t-on appris d’une source médicale. Cette décision est intervenue après une réunion de coordination entre les directions de la santé, de la population et de l'éducation de wilaya tenue jeudi dernier, à l'Institut supérieur de formation paramédicale, sachant qu’un protocole spécial, approuvé par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la Covid-19, portant sur les mesures de prévention à mettre en place au sein des centres d’examen. Les dispositions du protocole obligent les responsables des centres de placer des lingettes antiseptiques pour les chaussures à l'entrée principale du centre, d'assurer l'hygiène et la désinfection permanente des sanitaires et d'ouvrir les fenêtres des salles pour assurer une aération naturelle. Dans le cas où une température supérieure à 37° ou un symptôme (toux, rhume, éternuements ...) sont enregistrés à l'intérieur du centre, les procédures font obligation au responsable chargé de l'aspect préventif et sanitaire de rassurer le candidat, de ne pas empêcher le bon déroulement de l'accueil, d'effectuer un examen immédiat et diagnostiquer les cas éventuels en isolant le candidat dans une salle prévue à cet effet afin de lui permettre de passer l'examen . Notons que des techniciens relevant de l’EPSP ont effectué récemment des visites sur le terrain dans un certain nombre de centres d'examen de la wilaya, où un contrôle microbiologique et bactériologique de l'eau potable a été effectué avec le prélèvement des échantillons en vue de les analyser au niveau du laboratoire de la wilaya.