EXAMENS DE FIN D’ANNEE A MASCARA : Plus de 45.000 candidats face aux épreuves

En effet, et selon des sources de la direction de l’éducation de Mascara ils seront 45.524 candidats aux examens de fin de cycle de l’enseignement primaire, moyen et secondaire à la wilaya de Mascara. Les préparatifs des examens ont débuté par la mise en place depuis le 25 avril dernier de la commission de wilaya de coordination et de suivi présidée par le wali de Mascara et d’une cellule de suivi présidée par le directeur de l’éducation de Mascara, M.Yahia Bechlaghem, depuis le 5 mai dernier. «Toutes les dispositions ont été prises pour garantir un climat idéal aussi bien aux candidats qu’au personnel chargé d’encadrer les épreuves. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés», a déclaré, hier mardi, le directeur de l’éducation. A ce titre, le 29 mai prochain, 19. 098 écoliers subiront l’examen de la 5e dans 160 centres encadrés par 4689 enseignants. Tous les candidats bénéficieront de la restauration. «Les trois cuisines centrales, les 20 cantines centrales et les 99 autres cantines scolaires seront opérationnelles le jour de l’examen», a assuré M. Yahia Bechlaghem.La correction des épreuves se déroulera du 3 au 13 juin au lycée ‘’Mohiédine Ben Mustafa Errachidi’’ de Mascara. En outre, ils sont 14 929 candidats à l’examen du BEM, prévu du 9 au 11 juin prochain, répartis sur 59 centres. Pas moins de 6872 enseignants ont été mobilisés. La correction des copies du BEM aura lieu au niveau du lycée ‘’Mekkioui Mamoune’’ du 17 au 28 juin prochain. Pour le baccalauréat, du 16 au 20 juin prochain, le nombre de candidats est de 11 497 répartis sur 44 centres d’examen et 7947 enseignants ont été mobilisés pour leur encadrement. La correction des épreuves du baccalauréat sera effectuée au lycée ‘’Djamel Eddine El-Afghani ‘’de Mascara du 26 juin au 15 juillet. Quant aux APC, elles devront assurer le transport des candidats des zones éloignées.