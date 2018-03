EXAMEN DU BACCALAUREAT : Vers un report après le Ramadhan

La large consultation lancée par la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit concernant le report ou le décalage de la session de l’examen du bac de cette année (2018) semble recueillir l’adhésion des partenaires sociaux. Ces derniers sont pour le report du bac après le mois de Ramadhan. Pour rappel, la ministre avait indiqué mercredi soir sur sa page facebook, qu’elle va lancer ‘’ une large consultation ‘’ pour fixer la date de l’examen du baccalauréat pour l’année scolaire 2017/2018 ainsi que la durée de cet examen. Cette consultation porte sur le maintien de la date de cet examen fixée du 3 au 7 juin prochain ou son changement pour la période allant du 19 au 24 juin 2018. Selon l’Agence de presse officielle APS, plusieurs syndicats du secteur de l’Education et des associations des parents d’élèves ont déjà affiché leur soutien à la décision de report de la date des examens du baccalauréat pour se tenir après le mois de ramadan afin d’accorder le temps nécessaire aux candidats et leur permettre de passer cet examen dans des conditions psychiques et pédagogiques adéquates notamment après les perturbations causées par la grève des enseignants.