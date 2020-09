EXAMEN DU BACCALAUREAT A MOSTAGANEM : Plus de 9600 candidats attendus dans 37 centres

Après plus de quatre (04) mois de suspension des cours en Algérie, les futurs bacheliers se présentent aujourd’hui aux examens du Bac, à leurs épreuves où ils doivent se plier à des gestes barrières stricts pour éviter toute contamination à la Covid-19. La direction de l’Education de la wilaya de Mostaganem (DE), quant à elle, dit avoir pris toutes les dispositions en vue de l’application des directives édictées par le ministère de tutelle, a-t-on appris récemment. Elle devra gérer un peu plus de 9600 candidats inscrits à ces examens du Baccalauréat. Pour ce faire, notre source a indiqué que cette même direction a mobilisé tous les moyens humains et matériels afin d’assurer un cadre organisationnel adéquat pour le bon déroulement des examens du Baccalauréat et ce au niveau de 37 centres d’examens retenus .En ce sens, la Direction de l’Education a rassuré que le volet concernant l’organisation a été pris en charge sur le plan de la sécurité au niveau des centres d’examen tout en visant à instaurer des conditions optimales de sécurité sanitaire, selon le protocole d’application des mesures en vigueur, rappelées par ailleurs au moyens de supports de diffusion des information utiles, par le collage d’affichettes au niveau de lieux stratégiques. Dans ce contexte, il a été prévu également d’assurer le transport des chefs de centres et personnels encadreurs de cesdits examens et notamment l’application d’un plan sécuritaire impliquant la participation de différents corps spécialisés.