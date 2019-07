EXAMEN DE FIN DU CYCLE SECONDAIRE A TISSEMSILT : 60.58% de réussite à l’examen du bac

Selon les informations qui nous sont parvenues de la cellule de communication auprès de la direction de l’éducation concernant les résultats des examens du baccalauréat dans la wilaya de Tissemsilt où il y avait la mobilisation d’une armada d’ encadreurs ainsi que les moyens matériels pour la réussite de cet examen. Ces résultats sont encourageants mais relativement en dessous de la moyenne de l’année passée qui était (61.94%)et avancent que la wilaya a eu une réussite de (60,58%) ce taux de réussite à l’examen de la fin du cycle secondaire permettant l’accès en première année de l’université semble satisfaisant et de loin supérieur à celui du taux de réussite nationale qui est de l’ordre de (54,56), à rappeler que 85 élèves à travers le territoire de la wilaya de Tissemsilt ont obtenu une moyenne de réussite de 15/20 et plus, alors que la première place au niveau de la wilaya est revenue à l’élève Arabi Amira du lycée Chadli Bendjedid de Bordj Bounaama avec 18.06, le lycée du 11 décembre de la ville de Tissemsilt s’est classé pour la deuxième année consécutive le premier au niveau de la wilaya avec 77.58 %de réussite alors que la deuxième et troisième places sont revenues respectivement aux lycées Abdelmadjid Meziane avec 77.01% et Houari Boumediene avec 75%.