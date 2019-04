EX-ALLIANCE PRESIDENTIELLE : Le RND salue la démission de Bouteflika

Le RND a réagi, à travers un communiqué publié sur la page officielle sur Facebook, à la démission du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le RND a salué la décision d’Abdelaziz Bouteflika de mettre fin à son mandat présidentiel. « Le RND accueille avec soulagement la décision du président de la République » lit-on dans le communiqué. Le parti d’Ahmed Ouyahia loue, par la même occasion, « la position de l’armée nationale populaire qui a contribué à arriver à cette solution constitutionnelle ». Le parti soutient « l’application des articles 7,8 et 102 de la « constitution afin de dénouer la crise politique qui secoue le pays et de répondre aux demandes du peuple et de la stabilité de l’état et la sécurité du pays ».