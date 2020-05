ETUSA perd 30% de son chiffre d’affaires

L’entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a perdu 30% de son chiffre d’affaires, depuis le début de la pandémie du coronavirus et l’application de mesures de prévention visant à contenir la propagation du virus, a indiqué le directeur général de l’entreprise Yacine Karim, selon l’Agence officielle. Le directeur général s’attendait à ce que « ces pertes s’accentuent si la situation se poursuit pendant une période supplémentaire », expliquant que « l’entreprise dépend à 50% de ses revenus, alors qu’elle reçoit 50% de son budget annuel comme soutien de l’Etat ». En ce qui concerne la situation des travailleurs soumis à la quarantaine imposée en raison de l’épidémie, le Directeur général a déclaré que 58% des travailleurs de l’entreprise, soit 2200 sur un total de 3800 travailleurs, ont été mis en congé, alors que les chauffeurs destinés à couvrir les lignes de transport privées, les travailleurs assurant l’’entretien et le nettoyage ont été maintenus.