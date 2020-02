ETUDIANTS DE WUHAN : Benbouzid et Chiali rendent visite aux rapatriés

Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid et le ministre des travaux publics et des transports, Farouk Chiali se sont rendus lundi à l’hôtel Raïs (Ain Taya) où sont hébergés les étudiants algériens, mauritaniens et libyens rapatriés la semaine dernière de Wuhan, rapporte l’APS. Le ministre de la Santé a affirmé avoir promis de rendre visite régulièrement aux étudiants rapatriés pour s’enquérir de leur état de santé. Il a aussi salué les efforts du staff médical mobilisé et qui est à leur chevet jusqu’à ce qu’ils quittent l’hôtel la semaine prochaine. Dans le même contexte, M. Benbouzid s’est dit rassuré de l’état de santé des patients, ajoutant qu’aucun symptôme du virus Corona n’a été enregistré depuis leur rapatriement. Pour sa part, le ministre des Travaux publics et des Transports a rassuré les citoyens quant aux mesures prises par les pouvoirs publics pour « assurer le contrôle au niveau de tous les points frontaliers du pays ». Les étudiants rapatriés ont, de leur côté, fait part de leur satisfaction quant aux efforts fournis par les pouvoirs publics à savoir : l’hébergement, le transport et la prise en charge médicale. Ils espèrent aussi quitter l’hôtel dans les plus brefs délais pour rejoindre leurs familles. Le Dr Mehdi Ouanouri, psychologue à l’Etablissement hospitalier spécialisé des maladies infectieuses El-Hadi Flici (ex-El-Kettar), a fait savoir que l’état psychologique des étudiants rapatriés de la ville chinoise de Wuhan était fragile mais dès leur montée à bord de l’avion d’Air Algérie et après avoir rencontré le staff médical ils ont renoué avec la sérénité.