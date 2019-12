ETUDIANTS ALGERIENS A L’ETRANGER : La Chine propose une bourse de 400 euros par mois

Dans le cadre d’une coopération bilatérale entre les deux pays, la Chine a proposé des bourses d’études, destinées aux étudiants souhaitant s’inscrire en Master ou en Doctorat en Chine. En effet, les universités chinoises ont annoncé que leurs portes sont ouvertes aux étudiants algériens désireux poursuivre leurs études universitaires à l’étranger pour l’année universitaire 2020/2021, et ce dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays. L’ambassade de Chine à Alger a expliqué dans un communiqué, dont notre rédaction détient une copie, que la bourse d’études octroyée aux étudiants concerne entre autres les frais d’inscription, hébergement, assurance santé et une bourse de 400 euros mensuellement. Pour pouvoir en bénéficier, les universités chinoises posent comme condition à ce que l’étudiant jouisse d’une bonne santé et que son âge ne doit pas dépasser 35 ans s’il compte s’inscrire en Master et moins de 40 ans pour le Doctorat. Selon le même communiqué, les premières inscriptions sur le site du Conseil des bourses d’études chinoises s’étaleront du 1er janvier au 31 mars 2020, sachant que l’enseignement dans les universités de ce pays asiatique est dispensé en chinois et en anglais. De ce fait, les étudiants intéressés doivent constituer un dossier incluant un diplôme de licence traduit en anglais pour s’inscrire en Master, un diplôme de licence et un diplôme de master traduits en anglais pour s’inscrire en Doctorat. En effet, le document a précisé qu’il était préférable que la traduction des diplômes et des relevés de notes soient validés au niveau du ministère algérien des Affaires étrangères et l’ambassade de Chine en Algérie.