ETE 2020 : Les colonies de vacances compromises à Oran

Le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, a rendu public une décision annulant les centres de vacances pour enfants. Cela à la lumière de la situation sanitaire actuelle et des développements de la propagation de l’épidémie du la Covid-19. La pneumonie virale a entraîné Oran à occuper une place au sein des rangs avancés en termes de nombre de morts et de contaminés par le virus. En effet, les colonies de vacances sont capables de booster les répercussions de l’émergence et de la propagation du coronavirus. Celui-ci continue d’emporter des vies dans les quatre coins du pays. Plusieurs wilayas côtières ont ainsi interdit les camps d’été que les responsables ont jugé porteurs d’un gros risque de contagion.