ETAT LAMENTABLE DE L’ECOLE ‘’CHAHID MEZHOUD AHMED’’ : Des parents d’élèves de Tiaret bloquent la RN14

Un bouclier humain a été dressé sur les lieux, obligeant les usagers à faire des détours en empruntant certaines ruelles mitoyennes, constate-t-on sur les lieux et à ce titre, des policiers relevant de la 6eme sûreté urbaine, ont été remarqués sur les lieux et pour d’éventuelles négociations, en vue de laisser le chemin libre aux différents usagers de cette rue, réputée être populaire et populeuse, eu égard à certaines prestations. Les revendications des parents contestataires se résument à l’état lamentable de l’école qui n'est plus en mesure de répondre aux exigences actuelles et lors de notre visite à cette école, les parents d’élèves nous ont fait part de leur grande inquiétude et surtout du destin de leurs enfants qui se trouvent menacés par de grands risques d'effondrement de certains toits des classes, tout à signaler que des toitures ont été catégoriquement enlevés. Une dame nous a fait apprendre que les enfants en bas âge sont proie aux poux et d'autres épidémies, à l'exemple de la brucellose dont plusieurs cas ont été débusqués. Un autre parent d’élève nous a sollicités à voir l’état des toilettes qui connait un délabrement et ressemble en vérité à une porcherie. Un état de dégradation avancé a heurté nos regards. Dans le même contexte, les parents d’élèves revendiquent des travaux de réfection et la construction d'une école sur la même assiette et ce, partiellement et rejettent l’idée d'affectation de leurs enfants vers d'autres écoles. Pour rappel, cette école a ouvert ses portes en 1968 et n'a jamais fait l’objet de quelconque expertise, tout à noter que la directrice de l’éducation s’est déplacée ce même jour et est entrée en communication avec les parents d’élèves qui ont considéré son argumentation comme "squelettique" et l'ont rappelé qu'ils sont en proie à de fausses promesses et que de jour en jour, la dégradation gagne du terrain et les risques guettent de très près, les enfants. L’état lamentable de cette école, diffusé sur la toile a suscité un esprit de compassion et aussi le mécontentement de toute la population qui est passée par cette école.