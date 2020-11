ETAT DE SANTE DU PRESIDENT TEBBOUNE : Le chef de l’Etat reçoit des messages de vœux de prompt rétablissement

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu deux messages de voeux de prompt rétablissement de la part de l'Emir de l'Etat du Koweït, Cheikh Nawaf Ahmad Al-Djaber Al-Sabah et du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. "Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebbounea reçu, lundi, deux messages de voeux de prompt rétablissement de la part de l'Emir du Koweït, Ckeikh Nawaf Ahmad Al-Djaber Al-Sabah et du président de la République populaire de Chine, M. Xi Jinping", lit-on dans le communiqué. Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu lundi deux messages de vœux de prompt rétablissement de la part du président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, et du Président de la République italienne, M. Sergio Mattarella, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. "Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, lundi, deux messages de voeux de prompt rétablissement de la part du président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, et du Président de la République italienne, M. Sergio Mattarella", lit-on dans le communiqué.