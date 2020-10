ETAT DE SANTE DU PRESIDENT TEBBOUNE : La Présidence de la République rassure

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a subi des examens médicaux approfondis dans un grand hôpital spécialisé allemand, "reçoit actuellement le traitement adéquat et son état de santé est stable et n'est pas préoccupant", a indiqué jeudi un communiqué de la Présidence de la République. "Après les examens médicaux approfondis qu’a subis le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans un grand hôpital spécialisé allemand, le staff médical affirme que les résultats de ces examens sont rassurants", précise le communiqué. "Le Président reçoit actuellement le traitement adéquat et son état de santé est stable et n’est pas préoccupant", conclut le communiqué. Par ailleurs, le président de la République a reçu des messages de vœux pour un prompt et rapide rétablissement de la chancelière allemande Angela Merkel, du président français, Emmanuel Macron, du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez et du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, indique un autre communiqué de la présidence de la République.