ETAT DE SANTE DU PRESIDENT BOUTEFLIKA : Les assurances de Lakhdar Brahimi

À part sa voix basse, il est en très bonne santé. Il gouverne, gère et suit les dossiers et toutes les affaires du pays » a indiqué Lakhdar Brahimi dans un entretien au site Algérie Diplomatique. A ce sujet, M. Brahimi a rappelé que c'était lui qui avait mis en retraite l'ancien patron de l'ex-DRS le général Toufik et l’ex-chef d’état-major de l'Armée Nationale Populaire, le défunt Mohamed Lamari. Se confiant dans un entretien au site arabophone le monde diplomatique, Lakhdar Brahimi a soutenu que "Bouteflika a toujours une mémoire très forte" tout en faisant observer que lors de nos entretiens parfois c’est lui qui lui rappelle des dates et des personnes. Pour lui, hormis sa voix éteinte, le président est en bonne santé et il est aux commandes des dossiers et des affaires du pays. A une question sur les rumeurs le donnant comme probable successeur de Bouteflika à la tête du pays, l'ancien diplomate confie que "je n'ai aucune ambition présidentielle et encore moins la gestion d'une période de transition». Abordant le contexte économique et financier du pays, Lakhdar Brahimi se dit optimiste quant aux capacités de l'Algérie à surmonter la crise qui souligne que celle-ci est d'ordre organisationnel et elle est liée à la gouvernance. A la question sur la fermeture des frontières terrestres entre l'Algérie et le Maroc, l'ancien envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie confie que celle-ci ne tient pas seulement à la position du président Bouteflika qui est d'ailleurs favorable à leur réouverture. Pour lui, le président a hérité d'un passif lourd sur cette question.