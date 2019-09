ETABLISSEMENTS SCOLAIRES SPECIALISES : Plus de 31.000 élèves aux besoins spécifiques en classes

Plus de 31.700 élèves aux besoins spécifiques ont rejoint les bancs de l'école au titre de l'année scolaire 2019/2020, à travers 244 établissements spécialisés relevant du secteur de la Solidarité nationale et de la famille, et classes spéciales ouvertes au niveau des établissements relevant du secteur de l'Education nationale", a affirmé la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, M.Ghania Eddalia, qui a donné le coup d'envoi de la rentrée scolaire 2019/2020, au profit des personnes aux besoins spécifiques, à l'école primaire Mohamed Mada, à la place du 1er mai (Alger). Accompagné du wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda, Mme. Eddalia a indiqué que le nombre d'inscrits pour cette catégorie connaît une hausse de plus de 13%, par rapport à l'année précédente où il était de 28.000 élèves, affirmant la disponibilité du livre scolaire à titre gratuit, y compris les publications en braille. Des primes et cartables scolaires ont également été distribués au profit de cette frange de la société, en coordination avec les directions de l'action sociale et les collectivités locales, a-t-elle poursuivi.