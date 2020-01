ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES : Campagne de sensibilisation sur les risques du gaz

La protection civile de Mostaganem poursuit ses actions de sensibilisation qui consistent à faire adopter les bons gestes et à informer sur les règles de sécurité concernant le fonctionnement des appareils de chauffage et chauffe-bains. Cette initiative concerne un grand nombre de communes notamment dans le milieu rural, où plusieurs d’entre elles ont été raccordées au gaz naturel récemment .Cette campagne a touché plusieurs établissements scolaires relevant des trois paliers. Le but de cette manifestation, est d’expliquer aux citoyens (enseignants, élèves et personnels), les risques d’accidents liés au gaz, qu’il s’agisse de butane ou propane, tels que les asphyxies mortelles. Invisible, inodore et insipide, le monoxyde de carbone est un gaz indétectable pour l'être humain. Ce gaz peut être émis par un appareil endommagé, mal entretenu ou par une mauvaise ventilation. Cette action de sensibilisation est élargie aux empoisonnements, incendies, explosions et autres. Des prêches dans toutes les mosquées, des expositions, des dépliants et même du porte à porte ont été accomplis lors de ces campagnes de sensibilisation, pour prévenir et mettre en garde un maximum de personnes contre les dangers des intoxications au monoxyde de carbone et au gaz, a-t-on appris. Plusieurs cas d'asphyxie ont été enregistrés par les services de la protection civile de wilaya au cours des saisons hivernales précédentes causant plusieurs victimes. Plusieurs d’entre elles ont été sauvées in extrémis d'une mort certaine.