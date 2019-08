ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS : L’hôpital des 240 lits connait ses dernières retouches

Le wali, Mohamed Abdenour Rebhi a effectué durant la semaine dernière une visite d’inspection et de travail pour s’enquérir sur l’état d’avancement des travaux de l’hôpital universitaire 240 lits situé au pôle urbain de Kharrouba. En effet, l’hôpital de 240 lits, connaît un taux d’avancement appréciable, le wali a inspecté toutes les installations et structures de l'hôpital lesquelles connaissent dans la totalité les dernières retouches. Cependant, durant cette occasion, le wali a donné des instructions strictes aux entreprises de réalisation dans la nécessité d’accélérer et d’achever les travaux restants ainsi que de consolider et de renforcer les chantiers avec des moyens matériels et humains pour gagner du temps. C’est ainsi qu’il attache une importance particulière à cet édifice de santé dans le but de le réaliser et de le mettre en service. Notons que cette démarche a incité le wali de suivre personnellement les travaux d’avancement à travers des visites hebdomadaires de ce projet. Dans ce contexte ,il a approuvé à travers cette visite que tous les ateliers soient ouverts à l’hôpital dont il a donné l’ordre au directeur des équipements publics d’infliger des avertissements aux deux entreprises lentes parmi les 16 entreprises chargées de la réalisation, suite au retard qu’accusent ces dernières dans l’achèvement des travaux, à condition que le contrat soit annulé et remplacées par d’autres entreprises dans le cas où elles ne remédient pas au délai imparti, le plus tôt possible.