ETABLISSEMENT PUBLIC DE TELEVISION (EPTV) NATIONAL : Lancement d'une sixième chaîne de télévision

L’Etablissement public de Télévision (EPTV) a annoncé le lancement d’une nouvelle chaîne de télévision par satellite, la TV6, destinée aux familles algériennes. Dans un communiqué, l’EPTV a annoncé « le lancement d’une nouvelle chaîne de télévision par satellite, la TV 6, destinée aux familles algériennes, avec une variété de programmes dont ceux pour enfants tels les dessins animés, les films pour enfants ainsi que les feuilletons et films ». Ladite chaîne « diffusera également des films et feuilletons humoristiques algériens et des films et feuilletons étrangers, en sus des matchs de la sélection nationale du football à travers le programme +Histoire et Gloires+ », a ajouté la source. Elle diffusera en outre « des pièces théâtrales, des programmes et des variétés produits par l’EPTV », a précisé la même source, soulignant que la TV 6 « sera diffusée sur les deux fréquences 12240, 3000-3/4 horizontal et 11680, 27500-3/4 horizontal ». Par ailleurs, l’EPTV a fait savoir que « la chaîne de télévision A3 deviendra à partir du jeudi 26 mars 2020 une chaîne d’information qui diffusera les journaux télévisés, les flashs d’information et une variété de programmes d’information et d’émissions-débats, en sus des programmes thématiques dans divers domaines tels, l’économie, l’environnement, le sport et la culture ». « Les trois autres chaînes de la Télévision publique poursuivront leur diffusion sans aucune modification, à savoir Canal Algérie (en français), la TV4 (en Tamazight) et TV 5 (Coran) », a conclu le communiqué.