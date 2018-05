ESPIONNAGE : Un nouveau virus menace les internautes algériens

Selon Kaspersky Lab, le laboratoire de recherche en cybersécurité, un virus informatique viserait les utilisateurs de nombreux pays arabes, dont l’Algérie. En effet, d’après un communiqué diffusé le 3 mai par Kaspersky Lab, ZooPark est un virus de cyberespionnage qui se sert d’applications très connues telles que Telegram ou Whatsapp pour s’infiltrer aux smartphones. En s’infiltrant, le virus collecte des bases de données telles que les contacts, les photos, la localisation GPS, les messages et les mots de passe stockés. Ce virus est également capable d’effectuer des manipulations comme envoyer des SMS depuis les téléphones infiltrés ou encore exécuter des commandes à distance. La version la plus récente de ZooPark ciblerait même le navigateur web Google chrome. D’après la même source, le virus cible surtout les Algériens, les Marocains, les Jordaniens, les Égyptiens, les Libanais et les Iraniens. Le communiqué cite également que les cibles des attaques de ce virus pourraient être des membres d’organisations internationales, des activistes, ou des membres d’agences de recrutement. Le virus ZooPark qui espionne surtout des cibles du Moyen-Orient en est un exemple, mais ce n’est certainement pas le seul ». déclare Alexey Firsh, expert en sécurité chez Kaspersky Lab.