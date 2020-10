ESPAGNE : Plus de 200 harraga algériens interceptés en une nuit

Dix-huit (18) embarcations avec 228 candidats à l’émigration clandestine tous de nationalité algérienne ont été interceptés dans la nuit de mardi à mercredi dernier au large des côtes de Murcia entre Almeria et El Cabo de Palos par des équipes de secours en mer et de la Guardia civile espagnoles, a rapporté, jeudi 8 octobre, le journal régional La Opinion de Murcia. Arrivés en bonne santé, les migrants clandestins ont été transférés par la garde civile sur l’îlot de Escombreras au port de Carthagène pour être pris en charge conformément au protocole du Covid-19 et de subir des tests PCR, a précisé le journal régional. Pour rappel, treize (13) tentatives d’émigration clandestine ont été déjouées de mardi à mercredi derniers en mer et terre ferme par les unités territoriales des gardes-côtes et les services de sûreté de la wilaya de Mostaganem, a rapporté l’agence officielle APS citant ces deux corps sécuritaires. Ces opérations se sont soldées par l’arrestation de 166 personnes, a précisé la même source.