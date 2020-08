ESPAGNE : Deux harraga algériens meurent dans un container

Cinq harraga algériens ont été retrouvés dans un container sur un bateau de transport de marchandises en Espagne, trois d’entre eux ont survécu, tandis que les deux autres sont morts. Sur son compte Facebook, la militante des droits de l’Homme et journaliste espagnole Helena Maleno Garzón a annoncé, samedi 15 août, que deux voyageurs clandestins ont trouvé la mort dans un conteneur à bord d’un bateau de transport en provenance d’Algérie, où se cachaient les défunts, ainsi que trois autres migrants clandestins qui ont été retrouvé sains et saufs. Les deux Algériens avaient tenté de migrer clandestinement vers l’Espagne en se cachant dans un navire de marchandises qui a amarré aux portes de Valence. Toutefois, la cause du décès des deux défunts Algériens n’a toujours pas été précisée.