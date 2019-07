ES-SENIA : Un nouveau centre commercial, inauguré

Le nouveau centre commercial et de loisirs Es-Sénia a été inauguré le vendredi 05 Juillet 2019 à Oran, de quoi booster l'activité économique de la ville et créer ainsi de l'emploi. Avec ses 34.000 m² de surface dont 3.000 m² de loisirs, ce complexe commercial, deuxième après celui de Bab Ezzouar, comprend quelque 120 enseignes dont 23 restaurants. Erigé sur deux niveaux (RC+1), il compte un hypermarché, des commerces, des activités de loisirs, un grand cinéma multisalles, un bowling, fitness, un orchestra land pour les jeux et les fêtes d'enfants. Un parking de 2.000 places est prévu dans un bâtiment indépendant, complètement aéré, connecté avec les deux niveaux commerciaux par des escalators, des rampes roulantes et des ascenseurs. Il s'agit non seulement de proposer une offre commerciale attractive, mais également d'offrir une alternative en termes de loisirs, associant activités ludiques, culturelles et événementielles, de jour comme de nuit. La ville d'Oran a toujours enregistré un afflux considérable de visiteurs venus des quatre coins du pays et aussi de l'étranger d'où l'intérêt d'un tel projet en matière d'attractivité et surtout en termes d'offres commerciales et de loisirs. Ce projet ambitieux initié par la société des centres commerciaux d'Algérie SCCA va créer plus de 4.200 emplois dont 8.000 indirects lesquels exerceront dans plusieurs structures à la grande joie des Oranais.