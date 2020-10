ERADICATION DE 1624 CONSTRUCTIONS PRECAIRES A SIDI BEL ABBES : Plusieurs assiettes foncières récupérées

Plusieurs assiettes foncières, environ 18 selon une source autorisée, ont été récupérées ces derniers jours par les services concernés, suite aux opérations d'éradication de 1624 constructions précaires dont 1002 habitations illicites, sises dans les quatre coins de la ville. 1300 familles ont donc été relogées, en vertu de la réglementation dans des logements décents des nouveaux pôles urbains de Sidi Bel Abbès ou Tilmouni. 11 assiettes foncières feraient d'ores et déjà l'objet d'une étude appropriée, dans le but d'être récupérées par l'APC, ajoute la même source. Les membres de la société civile et autres citoyens de Sidi Bel Abbès souhaitent que ces ''lots de terrain" vagues, récupérés suite à la démolition des centaines de constructions illicites ou menaçant ruine, soient destinés à la réalisation de projets d'intérêt public mais aussi d'espaces verts, lieux de détente, ou établissements scolaires de différents cycles.