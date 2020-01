EPSP DE SIDI LAKHDAR : Organisation d’une campagne de don du sang

Dans le cadre du renforcement des activités de proximité, l’EPSP de Sidi Lakhdar a organisé une campagne de don du sang et de solidarité. Cette opération, marquée par la distribution de dépliants et la présentation d'orientations médicales, vise une plus grande sensibilisation de la société civile quant à l'importance du don régulier et volontaire du sang, ainsi qu'à attirer de nouveaux donneurs notamment les jeunes, selon les organisateurs. Pour la réussite de cette campagne, l’EPSP a mis en place tous les moyens nécessaires, humains et matériels. L'équipe médicale se charge du contrôle, de la conservation et de la gestion du sang collecté afin d'en assurer la disponibilité, outre la prise des précautions nécessaires pour éviter la transmission de maladies contagieuses. Il convient d’indiquer que le don du sang ne présente aucun danger. Il est prélevé par des professionnels à l’aide d’instruments stériles à usage unique, a-t-on ajouté .