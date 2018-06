EPREUVES DU BACCALAUREAT : ‘’La coupure de l’internet est un cas de force majeure’’

La ministre de l'Education nationale, Mme Nouria Benghabrit a avoué, le mardi 12 Juin 2018, que le recours à la coupure de l'internet pendant les épreuves du baccalauréat, afin d'éviter de la fraude, "nous est imposé" et que "c'est un cas de force majeure".S'exprimant au cours d'une rencontre avec la presse au niveau de son département ministériel, Mme Benghabrit a expliqué que la mesure de la coupure de l'internet au début de chaque épreuve pour une durée d'une heure, a été prise afin d'éviter les tentatives de fraude tout en faisant l'aveu que "cet élément nous est imposé, c'est un cas de force majeure, on n'est pas à l'aise pour le recours à la coupure, mais on ne doit pas baisser les bras devant de tels phénomènes'.'