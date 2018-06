EPREUVES DU BACCALAUREAT : Benghabrit plaide pour un examen crédible

La ministre de l'éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit a appelé, le jeudi 07 Juin 2018, la famille de l'éducation à œuvrer en faveur de la préservation de la crédibilité de l'examen du baccalauréat. La ministre, qui s'exprimait à l'occasion d'une rencontre avec des représentants de différents syndicats des travailleurs du secteur, a souligné que la mobilisation générale du gouvernement pour la réussite des épreuves baccalauréat devrait être suivie par celle de la famille de l'éducation à travers une vigilance continue et l'esprit de responsabilité pour la réussite de l'examen et préserver sa crédibilité. Mme Nouria Benghabrit a, par la même occasion, appelé les parents d'élèves à sensibiliser leurs enfants quant aux conséquences de la triche et à éviter de tomber dans le piège de la toile qui les déconcentre par la diffusion de supposés sujets du bac.