EPIDEMIE DE ROUGEOLE : Une cinquième malade décède

Une femme atteinte de la rougeole âgée de 33 ans a rendu l’âme ce matin dans la wilaya d’El Oued, après de graves complications de son état maladif. Le bilan s’alourdit et porte le nombre de décédés à cinq malades. La victime, maman de six enfants, a succombé à des complications dus à la rougeole. Après avoir eu des difficultés respiratoires et une fièvre aiguë, elle a été transportée vers l’hôpital. Selon une information rapportée par la chaine de télévision ‘’Ennahar’’, la victime est issue de la localité de Rababa dans la commune d’El Akla au Sud de la Wilaya d’El Oued. Il s’agit, ainsi, du cinquième décès dû à ce virus.